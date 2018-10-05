عضو شرف النصر: 10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب نصراوي
أعلن عبدالرحمن بن محمد الحمود، عضو شرف نادي النصر، عن تقديم مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب نصراوي بعد الفوز على الحزم.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بمناسبة الفوز العريض، ودعما للعمل الكبير الذي تقدمه إدارة اخي سعود السويلم، أقدم مكافأة عشرة الاف ريال لكل لاعب.. شكرا جزيلا لنجوم العالمي.. اسعدتونا ” .
وكان النصر قد اكتسح الحزم بخماسية مقابل هدف، ليتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبدالله الفقير[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله لا يكثر خيرك لو عطيتها المحتاجين وهم كثر اولى من توزيعها على لاعبين راتب اقل واحد منهم 300الف .