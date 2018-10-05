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عضو شرف النصر: 10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب نصراوي

عضو شرف النصر: 10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب نصراوي
ماجد محمد(صدى):

أعلن عبدالرحمن بن محمد الحمود، عضو شرف نادي النصر، عن تقديم مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب نصراوي بعد الفوز على الحزم.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بمناسبة الفوز العريض، ودعما للعمل الكبير الذي تقدمه إدارة اخي سعود السويلم، أقدم مكافأة عشرة الاف ريال لكل لاعب.. شكرا جزيلا لنجوم العالمي.. اسعدتونا ” .
وكان النصر قد اكتسح الحزم بخماسية مقابل هدف، ليتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله لا يكثر خيرك لو عطيتها المحتاجين وهم كثر اولى من توزيعها على لاعبين راتب اقل واحد منهم 300الف .

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