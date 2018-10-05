عضو شرف النصر: 10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب نصراوي

ماجد محمد(صدى):

أعلن عبدالرحمن بن محمد الحمود، عضو شرف نادي النصر، عن تقديم مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب نصراوي بعد الفوز على الحزم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بمناسبة الفوز العريض، ودعما للعمل الكبير الذي تقدمه إدارة اخي سعود السويلم، أقدم مكافأة عشرة الاف ريال لكل لاعب.. شكرا جزيلا لنجوم العالمي.. اسعدتونا ” .

وكان النصر قد اكتسح الحزم بخماسية مقابل هدف، ليتصدر الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.