بيان شجاع من ” يوفنتوس ” بخصوص اتهام رونالدو بالاغتصاب

نواف السالم(صدى):

حرص نادي يوفنتوس، على دعم نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ،ضد اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، مصدرًا بياناً شجاعًا يعلن فيه مساندة رونالدو.

وأكد النادي الإيطالي أنه يقف وراء رونالدو بكل قوة في الوقت الذي يحارب فيه هذه الادعاءات.

وذكر البيان : ” لقد أظهر كريستيانو رونالدو في الأشهر الأخيرة حرصه الكبير وتفانيه، والذي يقدره الجميع في يوفنتوس، إن الأحداث التي يُزعم أنها تعود إلى ما يقرب من 10 سنوات لا تغير هذا الرأي، الذي يشترك فيه أي شخص يتعامل مع هذا البطل العظيم ” .

وكانت عارضة الأزياء السابقة ” كاثرين مايورغا ” قد زعمت تعرضها لاعتداء جنسي من نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد، خلال عطلة قضاها في لاس فيجاس.

ونفى رونالدو هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.

إقرأ أيضًا: