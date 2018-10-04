الاكتئاب يهاجم ضحية رونالدو بعد الاغتصاب

نواف السالم(صدى):

أثارت” قضية رونالدو ” المتهم فيها بالإغتصاب تصريحات جديدة على لسان محامي ضحيته الذي أكد أن موكلته ماريوغا تعاني ” الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة ” ، حسبما شخص أطباء نفسيون حالتها.

وصرح المحامي ليسلي ستوفال أمس الأربعاء إن الأطباء أخبروا المدعية كاثرين مايورغا أن مرضها النفسي جعلها غير قادرة على كتم الحقيقة مقابل المال، في إشارة إلى تسوية عرضها عليها ممثلو رونالدو عام 2010 مشيراً إلى أنها قررت الإبتعاد عن وسائل الإعلام .

من جانبه نفي رونالددوا اتهامه بالإغتصاب مؤكدا أنه مرتاح الضمير وينتظر نتائج التحقيق بنفس مطمئنة .

من ناحية أخرى، هدد محامو رونالدو قبل أيام بمقاضاة مجلة ” دير شبيغل ” الألمانية، بعد أن نشرت اتهامات مايورغا بصورة ” مخالفة للقانون بشدة ” فيما أكدت المجلة إلتزامها بالمعايير المهنية وقانون الصحافة في ألمانيا .

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