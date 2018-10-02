قضية الاغتصاب تهدد رونالدو بالسجن مدى الحياة
اعترف محامى النجم البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” بمخاوفه من تعرض ” رونالدو ” للسجن مدى الحياه على أثر الدعوى التي أقامتها ضده عارضة الأزياء ” ماريوغا ” في عام 2010 والتى اتهمته فيها بالاغتصاب .
وعلى الرغم من المجهودات المضنية لرونالدو ومحاميه لإثبات أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي ووصولهما لاتفاق جيد كلفه دفع 287 ألف جنيه إسترليني للسيدة للتكتم على الأمر إلا أن ” ماريوغا ” تراجعت مؤخرًا وقررت إلغاء هذا الاتفاق من أجل “ أن ينال رونالدو عقوبة ذنبه .”
ووفقاً لـ ” ماريوغا ” تم الاعتداء في غرفة رونالدو في الفندق في الساعات الأولى من صباح يوم الـ13 من يونيو 2009 حينما كان النجم يقضي إجازة في الولايات المتحدة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوووهـ
يا للطيف ؟؟
tooot al_ gamdi[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
خلصت الدراهم الي سكتها فيها وتبي غيرها ههههههههههههههههههه
مروان سعيد[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 59 دقيقة
اعترف محامى النجم البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” بمخاوفه من تعرض ” رونالدو ” للسجن مدى الحياه على أثر الدعوى التي أقامتها ضده عارضة الأزياء ” ماريوغا ” في عام 2010 والتى اتهمته فيها بالاغتصاب تفكرني بسالفة موظفة البيت الابيض مونيكا يوم اعترفت بعلاقته الجنسية مع الرئيس الامريكي السابق كلينتون واطاحت به من كرسي الرئاسة الامريكية في فضيحة مدوية
رااايق[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 44 دقيقة
المسأله شكلها فيها أبتزاز * يااا تدفع * يااا السجن *!!
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ولا أييييه رأيك أيها المحامي *!!!!
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ربــمـا ** ! هههههههههههههههههههههههه