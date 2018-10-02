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قضية الاغتصاب تهدد رونالدو بالسجن مدى الحياة

قضية الاغتصاب تهدد رونالدو بالسجن مدى الحياة
ماجد محمد(صدى):

اعترف محامى النجم البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” بمخاوفه من تعرض ” رونالدو ” للسجن مدى الحياه على أثر الدعوى التي أقامتها ضده عارضة الأزياء ” ماريوغا ” في عام 2010 والتى اتهمته فيها بالاغتصاب .

وعلى الرغم من المجهودات المضنية لرونالدو ومحاميه لإثبات أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي ووصولهما لاتفاق جيد كلفه دفع 287 ألف جنيه إسترليني للسيدة للتكتم على الأمر إلا أن ” ماريوغا ” تراجعت مؤخرًا وقررت إلغاء هذا الاتفاق من أجل “ أن ينال رونالدو عقوبة ذنبه .”

ووفقاً لـ ” ماريوغا ” تم الاعتداء في غرفة رونالدو في الفندق في الساعات الأولى من صباح يوم الـ13 من يونيو 2009 حينما كان النجم يقضي إجازة في الولايات المتحدة .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة

خلصت الدراهم الي سكتها فيها وتبي غيرها ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 59 دقيقة

اعترف محامى النجم البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” بمخاوفه من تعرض ” رونالدو ” للسجن مدى الحياه على أثر الدعوى التي أقامتها ضده عارضة الأزياء ” ماريوغا ” في عام 2010 والتى اتهمته فيها بالاغتصاب تفكرني بسالفة موظفة البيت الابيض مونيكا يوم اعترفت بعلاقته الجنسية مع الرئيس الامريكي السابق كلينتون واطاحت به من كرسي الرئاسة الامريكية في فضيحة مدوية

[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 44 دقيقة

المسأله شكلها فيها أبتزاز * يااا تدفع * يااا السجن *!!
*
ولا أييييه رأيك أيها المحامي *!!!!
*
ربــمـا ** ! هههههههههههههههههههههههه

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