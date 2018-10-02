قضية الاغتصاب تهدد رونالدو بالسجن مدى الحياة

ماجد محمد(صدى):

اعترف محامى النجم البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” بمخاوفه من تعرض ” رونالدو ” للسجن مدى الحياه على أثر الدعوى التي أقامتها ضده عارضة الأزياء ” ماريوغا ” في عام 2010 والتى اتهمته فيها بالاغتصاب .

وعلى الرغم من المجهودات المضنية لرونالدو ومحاميه لإثبات أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي ووصولهما لاتفاق جيد كلفه دفع 287 ألف جنيه إسترليني للسيدة للتكتم على الأمر إلا أن ” ماريوغا ” تراجعت مؤخرًا وقررت إلغاء هذا الاتفاق من أجل “ أن ينال رونالدو عقوبة ذنبه .”

ووفقاً لـ ” ماريوغا ” تم الاعتداء في غرفة رونالدو في الفندق في الساعات الأولى من صباح يوم الـ13 من يونيو 2009 حينما كان النجم يقضي إجازة في الولايات المتحدة .