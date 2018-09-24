بالفيديو والصور.. وصول بطل الملاكمة جورج جروفس إلى جدة

ماجد محمد(صدى):

وصل بطل الملاكمة البريطاني جورج جروفس، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ استعدادًا لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي لفئة الوزن المتوسط.

وعبر ” جروفس ” عن سعادته بتواجده في المملكة، وحماسه لهذه المواجهة أمام نظيره كالم سميث، خاصة وأن المملكة تشهد حدث ملاكمة احترافيًا لأول مرة.

وكان بطل الملاكمة العالمي كالم سميث وصل جدة، الجمعة الماضية، استعدادًا لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الجمعة القادمة.

يُذكر أن الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي لفئة الوزن المتوسط، الجمعة القادمة 28 سبتمبر 2018، مع إتاحة حضور الجمهور أفراد وعائلات.

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