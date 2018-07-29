المملكة تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ،اليوم الأحد، عن استضافتة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة هذا الحدث يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

و سيجمع النهائي بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط.

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن التذاكر سستكون متاحة قريبًا.