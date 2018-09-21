بالفيديو والصور.. وصول بطل الملاكمة كالم سميث إلى جدة

نواف السالم(صدى):

وصل بطل الملاكمة العالمي كالم سميث إلى جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الجمعة القادمة.

ونشر الهيئة العامة للرياضة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مجموعة من الصور من وصول الملاكم سميث إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن المنتظر أن يتقابل بطل الملاكمة كالم سميث مع نظيره جورج جروفس، الجمعة القادمة، في نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي في جدة.