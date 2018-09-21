بالفيديو والصور.. وصول بطل الملاكمة كالم سميث إلى جدة
وصل بطل الملاكمة العالمي كالم سميث إلى جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الجمعة القادمة.
ونشر الهيئة العامة للرياضة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مجموعة من الصور من وصول الملاكم سميث إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
ومن المنتظر أن يتقابل بطل الملاكمة كالم سميث مع نظيره جورج جروفس، الجمعة القادمة، في نزال نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي في جدة.
🎥 بطل الملاكمة كالم سميث يصل إلى جدة تأهباً لخوض نزال نهائي السوبر العالمي على #كأس_محمد_علي الجمعة القادمة أمام نظيره جورج جروفس pic.twitter.com/Cud0HY5FGA
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 21, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34173 ] نشر منذ 1 ساعة
سنشهد مباراة ونزااااااال
راااااائع🤗