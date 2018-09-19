طالبات بجامعة القصيم: ” الوضع لا يطاق “

سالم المطيري(صدى):

اشتكت طالبات جامعة القصيم، من سوء التكييف في الجامعة منذ بداية العام الدراسي.

ووصفت بعض الطالبات الوضع في الجامعة بأنه لا يطاق في ظل هذه الأجواء الحارة.

وقالت إحدى الطالبات في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” التكييف ياجماعه اقل حقوقنا! مو معقول كذا مادري اركز مع الدكتوره ولا اموت “.

بينما قالت أخرى : ” اتنازل عن كل الممنوعات الي المفروض انها مسموحة ، لكن اقل شيء عطوني حقوقي ! اجل اقول للمسؤولة عن القاعات ان قاعاتنا زحمة ومكتومة وعددنا يتجاوز الخمسين وودنا نغيرها ” .

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