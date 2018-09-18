بالفيديو.. جامعة الأميرة نورة ترد على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الدكتور فائزة الفائز، وكيلة جامعة الأميرة نورة للدعم الأكاديمي للخدمات الطلابية، على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات.

وقالت ” الفائز ” في مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إن المبلغ المفروض على الطالبات ما هو إلا مساهمة لتقديم الأفضل لهن، مثلما معمول به في كثير من الجامعات الحكومية في المملكة، بعد موافقة الجهات المعنية على ذلك.

وأضافت أنه تم أخذ البعد الإنساني في القرار، حيث يمكن للطالبات غير القادرات التقسيط أو الإعفاء بعد التأكد من حالاتهن.

وأوضحت أن الجناح أو الوحدة السكنية التي تسكن فيها الطالبة، هو جناح لكل طالبة وحدها وبه كل مرفقاته بالإضافة إلى تقديم خدمات لهن وفقًا جدول معلن لهن.

وأشارت إلى أن الجامعة لديها التزامات كثيرة لابد أن تقوم بها، وليس فقط السكن، مضيفة أن الطالبات في السكن يحتاجون إلى عناية خاصة كالمشرفات والأمن وسيارات لنقلهم.

جامعة #الأميرة_نوره ترد على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات:

المبلغ المفروض على الطالبات ما هو إلا مساهمة لتقديم الأفضل لهن، علما بأننا لم نغفل البعد الإنساني ويمكن للطالبات غير القادرات التقسيط أو الإعفاء بعد التأكد من حالاتهن@_PNU_KSA @pnu_live#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/bPByczI93A — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 18, 2018

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