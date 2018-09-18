بالفيديو.. طالبة تكشف تفاصيل فرض رسوم على السكن الجامعي .. والجامعة ترفض التعليق

علي القحطاني(صدى):

أوضحت طالبة في جامعة الأميرة نورة والتي تقيم في السكن الجامعي، ملابسات فرض رسوم من قبل الجامعة على السكن الجامعي المدعوم من الدولة.

وقالت الطالبة في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على روتانا خليجية، إن القرار وصل إليهم بشكل مفاجئ وبطريقة غير رسمية، مضيفة أنه تم إنذارهم بأن يسددوا الرسوم خلال هذا الشهر.

وأضافت أن إدارة الجامعة لم تتجاوب مع أسئلتهم، قائلة : ” الموضوع كدا سايب ” ، مشيرة إلى أنهم طالبوا بالرسوم كاش وليس عن طريق حساب بنكي رسمي.

وأكدت أنهم قالوا لهم تم رفع طلب للوزارة والوزارة سمحت عليهم، مضيفة أنهم عرفوا بالقرار عن طريق إعلان مكتوب في ورقة ومعلقة في المصعد.

وأشارت إلى أن السكن الجامعي ” لا يستاهل ” دفع رسوم للإقامة فيه، قائلة : ” سكن الجامعة سجن! عذبونا نحن وأولياء أمورنا.. أعطونا حسنة وحيدة في سكن الجامعة حتى ندفع مقابلا للإقامة فيه ” .

من جانبه، أكد الإعلامي مفرح الشقيقي أنهم حاولوا التواصل مع إدارة الجامعة إلا أنها رفضت التعليق، قائلًا : ” إذا كان فرض رسوم للإقامة بالسكن الجامعي للطالبات قرارًا وزارياً.. فما الذي يمنعكم من الظهور في برنامج ياهلا لتوضيح الحقائق؟ ” .

طالبة بجامعة الأميرة نورة

سكن الجامعة سجن! عذبونا نحن وأولياء أمورنا.. أعطونا حسنة وحيدة في سكن الجامعة حتى ندفع مقابلا للإقامة فيه.#برنامج_ياهلا#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/AWhjbTx21m — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

طالبة بجامعة الأميرة نورة

الإدارة طالبتنا بدون إنذار بسداد رسوم للإقامة بالسكن الجامعي المدعوم من الدولة، والإدارة تقول: قرار وزاري.. ثم عرفنا فيما بعد أن إدارة الجامعة هي التي رفعت طلبا للوزارة بفرض هذه الرسوم#برنامج_ياهلا#سكن_جامعة_نوره_في_ياهلا pic.twitter.com/1Eoum2frP2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨