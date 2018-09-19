طالبات ” جامعة الشمالية ” يصرخن: ” منعونا من اصطحاب وجباتنا وأكوابنا “

نايف السالم(صدى):

أعربت طالبات جامعة الحدود الشمالية، عن استيائهن، من قرارات الجامعة الأخيرة، موضحات أنه تم منعهن من اصطحاب وجباتهن وأكوابهن الخاصة.

وأكدت الطالبات عبر وسم تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المسؤلون في الجامعة يتجاهلون السماع لهن ، قائلات : ” وآخرها تم منعنا من اصطحاب وجبات الأكل وأكوابنا الخاصة ” .

واستنكرت الطالبات قرارات الجامعة عبر وسم ” منع الأكواب الشخصية كليات عرعر ” ، مؤكدات أن طلباتهن لا تنتهي، لكن تم الإعلان عن موضوع الأكواب بغرض تسليط الضوء على باقي المشكلات.

وأشارت إحدى الطالبات عبر مشاركتها بالوسم، إلى أنه لايوجد مكان لرمي المخلفات بالجامعة أيضًا، قائلة : ” اليوم كتبت وقبل سنة وسأبقى إلى ان يتغير الوضع الدنيء الذي نعاني منه ” .