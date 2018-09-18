” كشونة ” تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بسبها وقذفها
أعلنت محكمة جنح أبوظبي بالإمارات، عن تأجيل قضية سب وقذف نجمة السوشيال ميديا الإماراتية الشهيرة بـ ” كشونة ” ، إلى جلسة الـ 25 من سبتمبر الجاري، وذلك بعد تسلمها لائحة الادّعاء بالحق المدني الخاصة بالقضية.
ومن جانبها، طالبت محامية الإماراتية ” كشونة ” ، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فضلًا عن إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا يبلغ قدره 21 ألف درهم، أي ما يعادل ” 5754 دولارًا ” ، مع حفظ كل الحقوق الأخرى للمدعية الإماراتية.
جدير بالذكر، أن الإماراتية التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب ” كشونة ” ، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة، حين أحدثت فوضى بسبب تجمع مجموعة من الشبان حولها بسياراتهم.
وكانت محكمة جنح أبوظبي بالإمارات، قد قررت تأجيل قضية ” سب وقذف ” نجمة مواقع التواصل الإماراتية ” كشونة ” إلى جلسة الـ 17 من سبتمبر، للدفاع وتقديم لائحة ادعاء بالحق المدني، وذلك بعد قيام أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بتسجيل مقطع فيديو تعليقًا على الحدث، وقام فيه بسبها وقذفها ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش حياءها، وقام بنشر المقطع عبر حسابه في ” انستجرام ” ، وذلك وفقًا لما ذكرته محامية ” كشونة ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا وقتهن وهذا زمانهن
والويل ثم الويل
لمن يقترب منهن
بيروووووووح كششششششنه😂😂😂😂
معلمة[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 3 ساعات
اسمها كشونة ؟
من هذي ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي سلمك الله
زاحفه جديدة
الحين تقرى تعليقي ترفع علي قضية😂😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قلبي الصغير لا تحزن ….
الشاعر[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان مغير الأحوال اصبحنا مرتع للساقطين والساقطات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31404 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا