فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج
أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلا فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة بسبب الفوضى التي أحدثتها إثر تجمع مجموعة من السيارات حولها.
وتداول فيديو لـ ” كشونة ” بمواقع التواصل قالت فيه : ” مرحبا من أرض المملكة العربية السعودية وأول إماراتية تدخل الحدود السعودية، والوجهة إلى الرياض، ولدي مفاجآت، والجمارك السعودية كرموني، كوني أول إماراتية تعبر الحدود بسيارتي ” .
وثقت عدد من المقاطع لحظة وصولها إلى محافظة الخرج قادمة من الإمارات، إلا أنها كانت لافتة للانتباه بسيارتها التي اشتهرت بها، ما جعل عددا من الشبان يتجمعون حولها بسياراتهم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9388 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه☺باقي زوجه ترامب وبنته😁يمكن يجون بدباب😁
خاطرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا أردت أن تعرف الصواب من الخطأ أنظر من يؤيده ومن يعارضه !!
شليوح[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 29 دقيقة
أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلا فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة ولونها حمراء كمان هنا الاثارة يا كوشنه