فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج

علي القحطاني (صدى):

أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلا فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة بسبب الفوضى التي أحدثتها إثر تجمع مجموعة من السيارات حولها.

وتداول فيديو لـ ” كشونة ” بمواقع التواصل قالت فيه : ” مرحبا من أرض المملكة العربية السعودية وأول إماراتية تدخل الحدود السعودية، والوجهة إلى الرياض، ولدي مفاجآت، والجمارك السعودية كرموني، كوني أول إماراتية تعبر الحدود بسيارتي ” .

وثقت عدد من المقاطع لحظة وصولها إلى محافظة الخرج قادمة من الإمارات، إلا أنها كانت لافتة للانتباه بسيارتها التي اشتهرت بها، ما جعل عددا من الشبان يتجمعون حولها بسياراتهم.