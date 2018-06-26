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فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج

فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج
علي القحطاني (صدى):

أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلا فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة بسبب الفوضى التي أحدثتها إثر تجمع مجموعة من السيارات حولها.

وتداول فيديو لـ ” كشونة ” بمواقع التواصل قالت فيه : ” مرحبا من أرض المملكة العربية السعودية وأول إماراتية تدخل الحدود السعودية، والوجهة إلى الرياض، ولدي مفاجآت، والجمارك السعودية كرموني، كوني أول إماراتية تعبر الحدود بسيارتي ” .

وثقت عدد من المقاطع لحظة وصولها إلى محافظة الخرج قادمة من الإمارات، إلا أنها كانت لافتة للانتباه بسيارتها التي اشتهرت بها، ما جعل عددا من الشبان يتجمعون حولها بسياراتهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9388 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه☺باقي زوجه ترامب وبنته😁يمكن يجون بدباب😁

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة

إذا أردت أن تعرف الصواب من الخطأ أنظر من يؤيده ومن يعارضه !!

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 29 دقيقة

أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلا فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة ولونها حمراء كمان هنا الاثارة يا كوشنه

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