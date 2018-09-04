مستجدات بقضية سب الإماراتية ” كشونة ” بعد إعلانها قيادة سيارتها بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

أثارت الإماراتية التي اشتهرت بلقب ” كشونة ” بمواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً فور وصولها بسيارتها ” جيب شاص ” للمملكة؛ بسبب الفوضى التي أحدثتها إثر تجمع مجموعة من السيارات حولها، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج ” .

وفي هذا السياق، قامت محكمة جنح أبوظبي بدولة الإمارات، بتأجيل قضية ” سب وقذف ” نجمة مواقع التواصل الإماراتية ” كشونة ” إلى جلسة الـ 17 من سبتمبر؛ للدفاع وتقديم لائحة ادعاء بالحق المدني.

فوفقًا لما ذكرته محامية ” كشونة ” ، قام أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، بتسجيل مقطع فيديو تعليقًا على الحدث، وقام فيه بسبها وقذفها ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش حياءها، وقام بنشر المقطع عبر حسابه في ” إنستجرام ” .

وكانت” كشونة ” قد سجلت مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التوصال الإجتماعي، قالت فيه: ” مرحبا من أرض المملكة العربية السعودية وأول إماراتية تدخل الحدود السعودية، والوجهة إلى الرياض، ولدي مفاجآت، والجمارك السعودية كرموني، كوني أول إماراتية تعبر الحدود بسيارتي ” .

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فوضى وتجمعات حول ” الإماراتية كشونة ” راعية الشاص بالخرج