خصومات هائلة وجرد وتأجير.. حجج المحلات للهروب من التوطين

نايف السالم(صدى):

مرت 48 ساعة على بدء تطبيق توطين 4 أنشطة، مع بدء صباح اليوم الخميس، وسط جولات وحملات تفتيشية مستمرة من قبل فرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

وجاءت أبرز ” حجج ” أصحاب المحلات للهروب من التوطين، إغلاق معظم المحلات خلال أوقات العمل الرسمية، وإغلاق بعضها متحججين بـ ” الجرد ” الذي عادة ما يتم قبل انتهاء السنة الميلادية، بينما فرغت بعض المحلات بضاعتها واضعة لافتة مكتوب عليها ” المحل للإيجار “.

وقامت معظم المحلات بعمل خصومات كبيرة لتصفية بضاعتها والتخلص منها وإغلاقها؛ لعدم تطبيق قرار التوطين والذي يشمل 4 أنشطة تجارية وهي ” وكالات السيارات والدراجات النارية، الأثاث المنزلي والمكتبي، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحلات الأواني المنزلية “.

وكانت نفذت فرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولات تفتيشية مع بدء تطبيق القرار، الثلاثاء الماضي، على جميع مناطق المملكة للتأكد من سير العمل وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب السعودي في سوق العمل والقطاع الخاص.

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