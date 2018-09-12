عمل الرياض ينفذ 99 زيارة تفتيشية تزامناً مع قرار بدء التوطين في 4 مهن

الرياض(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة المتمثلة في ” وزارة التجارة، والضبط الأمني، وأمانة الرياض ” ، وذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 4 أنشطة تجارية تشمل وكالات السيارات والدراجات النارية والأثاث المنزلي والمكتبي والملابس الجاهزة وملابس الأطفال ومحلات الأواني المنزلية.

وأسفرت الحملة عن 99 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون والمفتشات على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين في العاصمة، وتحرير 16 مخالفة وتوجيه 10 إنذارات.

وقد سبق الحملة عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين مساعد المدير العام لقطاع العمل أحمد المطوع، وممثلي الجهات الشريكة شرح من خلالها آلية تطبيق القرار الجديد وطريقة احتساب نسب التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وجميع المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق ” معاً للرصد ” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد ” 19911.