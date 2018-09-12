بالفيديو.. محلات مغلقة بجدة في أول يوم لتطبيق قرار التوطين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المحلات المغلقة في باب شريف بمدينة جدة في أول يوم لتطبيق قرار التوطين، هربًا من الجولات التفتيشية والوقوع في المخالفات .

وتوقع خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توطين نحو 60 ألف وظيفة، والتي قد تزيد حسب حالة السوق والعرض والطلب، مؤكدًا أن مخالفة عدم الالتزام بقرار التوطين تصل إلى 20 ألف ريال.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوطين 12 نشاطا خلال الفترة المقبلة.