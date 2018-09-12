بالفيديو.. محلات مغلقة بجدة في أول يوم لتطبيق قرار التوطين
أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المحلات المغلقة في باب شريف بمدينة جدة في أول يوم لتطبيق قرار التوطين، هربًا من الجولات التفتيشية والوقوع في المخالفات .
وتوقع خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توطين نحو 60 ألف وظيفة، والتي قد تزيد حسب حالة السوق والعرض والطلب، مؤكدًا أن مخالفة عدم الالتزام بقرار التوطين تصل إلى 20 ألف ريال.
والجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوطين 12 نشاطا خلال الفترة المقبلة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18640 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2071 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد
سيعلم كل من جمع الملايين من الاجانب بأن ذاك زمان والقادم لا مجال فية للتدليس وسرقة اقتصاد بلادنا
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن الله يفكنا منهم ونرتاح وتنظف البلد