فضيحة جديدة.. لتغطيتها أنشطة غير شرعية ” كوسوفو ” تعلق عمل ” قطر الخيرية “

بريشتينا(صدى):

في دليل جديد على استغلال تنظيم الحمدين لواجهة ” الأعمال الخيرية ” لتغطية أنشطة الدوحة غير الشرعية وتمويلها للإرهاب، علقت السلطات في كوسوفو، نشاط مؤسسة ” قطر الخيرية ” في البلاد.

وجاء قرار إدارة المنظمات غير الحكومية في ” كوسوفو ” بتعليق أنشطة المنظمة، بسبب تعارض أنشطة المؤسسة المزعومة مع المصالح الأمنية لجمهورية كوسوفو، بحسب ما ذكر موقع ” salut ” الفرنسي.

وتزعم قطر أن مؤسستها الخيرية ملتزمة بالقوانين الخاصة بالدول التي تعمل بها، خاصة الدول الفقيرة أو التي تعاني نزاعات مسلحة، لكنها لطالما استخدمت مثل هذه المؤسسات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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