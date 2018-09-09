بالفيديو.. سخرية من أمير قطر السابق لزعمه عدم خوفه من زوجته

طلال الضوي(صدى):

ظهر أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في مقطع فيديو وهو يدافع عن نفسه، ويؤكد لشخص يتحدث إليه أنه لا يخاف من زوجته موزة؛ حيث كشف المقطع حقيقة ما يتم تداوله منذ سنوات، من أن موزة لها اليد الطولى في حكم إمارة قطر، سواء في السابق عندما كان زوجها أميرًا للبلاد، أو الآن وهي والدة الأمير الحالي تميم بن حمد.

وأثار مقطع الفيديو، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن موزة امرأة ذات شخصية قوية، تجيد السيطرة على قصر الحكم، وعلى ابنها الأمير تميم، مثلما أجادت السيطرة على زوجها، موضحين أن نفي أمير قطر هذه السيطرة يحمل دليلاً على حدوثها. وقالوا إن الرجولة الحقيقية لا تتحقق بالنفي وإنما بالتصرفات.

وأظهر الفيديو، حمد بن خليفة وهو يتحدث إلى شخص آخر جالسًا بجواره قائلًا: ” حتى هذه اللحظة ما أخاف من موزة ” ؛ وهو ما يشير إلى أن حديث الرجلين كان يتناول دور موزة الخفي في قصر الحكم، أو مدى سطوة المرأة، وتحكُّمها في زوجها.

ويسعى أمير قطر السابق، إلى الدفاع عن نفسه بأنه لا يهاب زوجته موزة، ولا يخاف منها، حيث يريد أن نفي شائعات قديمة، تقول إنه مستسلم وراضخ تمامًا لزوجته موزة، سواء في السابق أو حاليًا، وأنه لا يستطيع أن يتخذ قرارًا يخص شؤون الإمارة أو يخص حياته الشخصية بدون الحصول على موافقتها أولاً.