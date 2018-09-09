ابن سحيم: النظام القطري يستمر في التجنيس لجذب تعاطف الغرب

طلال الضوي(صدى):

شن الشيخ سلطان بن سحيم آل الثاني هجوما على النظام القطري بسبب استمراره في التجنيس وإصدار قوانين ضد مصالح القطريين.

وكتب ” ابن سحيم ” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” التجنيس لا يتوقف.. الإقامة مفتوحة على مصراعيها.. قوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.. كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي.. يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم ” .

وأضاف: ” ‏أي نظام هذا الذي لا يراعي منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم في المرتبة الأخيرة.. أي نظام هذا الذي يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة.. يفعلون ذلك وكأن بلادنا في حاجة لمزيد من الاختلال في التركيبة السكانية.. لك الله ياقطر ” .