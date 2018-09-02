بالفيديو والصور.. وزير التعليم وأمير الرياض بالنيابة يزوران مدارس المنطقة

الرياض(صدى):

زار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، صباح اليوم الأحد، أول يوم دراسي في العام الجديد 1439-1440هـ، عدد من المدارس الحكومية في الرياض.

والتقى وزير التعليم خلال زيارته أولياء أمور الطلاب، مؤكدًا على حرص الوزارة لتقديم أفضل مستويات التعليم للطلاب في مشوار العلم.

وفي سياق متصل، توجه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى زيارة عدد من المدارس في أول يوم دراسي بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة.

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