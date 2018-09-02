” #العودة_للدراسة ” تتصدر تويتر في أول يوم دراسي

عادل الحربي(صدى):

فتحت جميع المدارس في مختلف مناطق المملكة أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام طلابها في أول يوم دراسي من العام الجديد.

واستقبلت المدارس طلابها بحفاوة وابتسامة؛ لتشجيع الطلاب على الدراسة في بداية العام الجديد، وعلى رأسهم مدارس جدة.

وبالتزامن مع تواجد الطلاب في المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد، تصدر وسوم ” #عوده_الطلاب_والطالبات “، و ” #عام_دراسي_جديد “، و ” #العوده_للمدارس ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وبدأ المغردون على ” تويتر ” في التعبير على شعورهم في أول أيام الدراسة، موجهين رسائل ودعوات إلى الطلاب والمعلمين.

وقال أحد المغردين ” اللهم علمهم ماجهلوا وذكرهم مانسوا وافتح عليهم من بركات السموات والأرض إنك سميع مجيب الدعوات اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين “.

وغردت أخرى ” بالعلم ترتقي والمدرسة رحلة ممتعة إلى حياة أكثر متعة .. فكن على يقين من ذلك فما تزرعه اليوم خلال دراستك من جد واجتهاد يدفعه شغف حلم يليق بك وبمستقبلك هو ما سوف تحصده غدا وتجنيه يديك “.

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