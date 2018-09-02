بالصور.. مرور الرياض يهدي الطلاب 5 ألاف وردة في أول يوم دراسي

سعيد العجل(صدى):

قامت الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض بتوزيع الورود على الطلاب في أول أيام عامهم الدراسي الجديد الذي انطلق صباح هذا اليوم الأحد الموافق ٢٢ ذي الحجة ١٤٣٩ .

وبهذه المناسبة قال سعادة اللواء عبد الرحمن الخرصان مدير عام مرور منطقة الرياض ان مرور منطقة الرياض يتواجد بمثل هذه المناسبات من خلال الفرق الميدانية بالمواقع الحيوية والتقاطعات الرئيسية لتنظيم السير والمساهمة في تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشأ بسبب الأزدحام المروري في مثل هذه الأيام .

وأضاف أن مرور الرياض قام صباح اليوم بتوزيع أكثر من 5000 وردة على الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم في مواقع مختلفة من مدينة الرياض.