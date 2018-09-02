” العيسى ” يشكر أمراء المناطق على دعمهم قطاع التعليم بأول يوم دراسي

الرياض(صدى):

وجه الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، اليوم الأحد، الشكر لأمراء المناطق على دعمهم قطاع التعليم في أول يوم دراسي.

وقال ” العيسى ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب السمو أمراء المناطق على دعمهم لقطاع التعليم مع بداية العام الدراسي سواء أكان بالرسائل المحفزة أو بالحضور وزيارة المدارس هذا الصباح. ”

وأضاف وزير التعليم: ” المجتمع بكافة أطيافه يقف الْيَوْمَ مع أبنائنا وبناتنا الذين بدأوا مشوار العلم والتعليم.. فشكرًا جزيلًا لكم جميعًا. “