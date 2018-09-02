التعليم: إحالة ولي أمر الطالب الابتدائي المتغيب بنسبة 30 % لمركز بلاغات العنف

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إحالة ولي أمر الطالب الابتدائي المتغيب بنسبة 30 % إلى مركز بلاغات العنف .

وكانت النيابة العامة قد اعتبرت التسبب بانقطاع الأطفال عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد صرح في وقت سابق قائلا : ” ليس أمامَنا الوقت الطويل للتراخي والتريثِ فنحن ننطلق نحو تحولاتٍ لا ينسجم معها الركون إلى التسويفِ والتأجيل “.

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