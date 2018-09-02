منها النوم داخل الفصل..30 مخالفة سلوكية لطلاب الابتدائية والتعليم توضح عقوباتها

عادل الحربي (صدى):

يتكون الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، مع بداية العام الدراسي الحالي، والذي سيتم تطبيقه، من 4 مستويات للمخالفات السلوكية تشتمل على 30 مخالفة.

وركز الدليل على غياب الطلاب والطالبات في تلك المرحلة، إذ يتم التدرج في العقوبات بشأنها، إذ تصل في حال وصول النسبة إلى 30% إلى الرفع لمركز بلاغات العنف والإيذاء 1919، في ضوء نظام حماية الطفل، إذ اعتبرت ذلك من الإهمال الجسيم، والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم.

وراعت اللائحة الجديدة إضافة السلوكيات وتشمل المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى واشتملت على 4 مخالفات هي عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة ،والنوم داخل الفصل ،والدخول والخروج من الفصل دون استئذان ،وتكرار خروج الطلبة ظهرا من البوابة قبل حضور سياراتهم أو التجمهر حولها.

واشتملت المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية على 8 مخالفات وتشمل إثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل المدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، والاشتراك في مضاربة، وإلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الزملاء والشجار مع الزملاء والهروب من الحصة وإحضار أجهزة الاتصال والعبث بممتلكات المدرسة ومبانيها وسرقة شيء من ممتلكات الزملاء.

وشملت المشكلات السلوكية من الدرجة الثالثة 14 مخالفة هي : التلفظ على المعلمين أو الإداريين بألفاظ نابية ،وسرقة شيء من ممتلكات المعلمين أو المدرسة، وإلحاق الضرر المتعمد بممتلكات المعلمين أو المدرسة ،وتعمد إتلاف شيء من تجهيزات المدرسة ،وحيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة وإحضار أو استخدام الألعاب الخطرة وإحضار أجهزة الاتصال تحتوي على صور ومقاطع غير لائقة.

إضافة إلى التوقيع عن ولي الأمر دون علمه ومهاجمة أحد الزملاء بالضرب والتنمر والهروب من المدرسة وتصوير المعلمين والطلاب بالأجهزة الإلكترونية والتحرش الجنسي غير المباشر وامتهان الكتب المدرسية.

واشتملت المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة على 4 مخالفات سلوكية هي التحرش الجنسي المباشر ،وإشعال النار داخل المدرسة ،وحيازة السجائر أو التدخين ،وإحضار آلة حادة بقصد التهديد أو الاعتداء.