النيابة العامة: إنقطاع الطفل عن التعلم يعرض الأهل للمسائلة القانونية

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم السبت، إنفوجراف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح بعض البنود الخاصة بقانون حماية الطفل.

وقالت ” النيابة ” في تغريدتها، ” يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

وأضافت ” النيابة ” ، ” يعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم، ووجودهم ببيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته ” من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.