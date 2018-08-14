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استقرار حالة الطفلة الناجية من واقعة قذف أم لأطفالها من الطابق السابع بجدة

استقرار حالة الطفلة الناجية من واقعة قذف أم لأطفالها من الطابق السابع بجدة
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، أمس الاثنين، حادثًا مروعًا راح ضحيته طفلين، إثر قيام والدتهم بقذفهم من الدور السابع بحي المروة بالمحافظة؛ مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة آخر.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن الطفلة التي نجت من الواقعة والبالغ عمرها 7 سنوات، تم نقلها إلى المستشفى وفي حالة صحية مستقرة.

وعن الطفلتين المتوفيتين، أبانت المصادر أن إحداهما يبلغ عمرها 8 سنوات بينما يبلغ عمر الثانية 5 سنوات.

أما فيما يتعلق بـ ” والد ” الطفلات، فقد قامت شرطة النزهة باستدعاء ” الوالد ” للتحقيق معه ثم أخلت سبيله، وأن النيابة باشرت التحقيقات الأولية في القضية، في حين نُقلت الأم إلى المستشفى للتأكد من سلامة قواها العقلية.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51929 ] نشر منذ 32 دقيقة

الحمد لله ,,

,, اتمنى من الله ان ينجيها ويعافيها مما اصابها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 10 دقائق

الحمدلله علي سلامتها , الله يتمم شفائها علي خير يارب

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