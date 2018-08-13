كشف غموض واقعة قذف ” سيدة ” لأطفالها الثلاثة من الطابق السابع بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا راح ضحيته طفلين، إثر قيام والدتهم بقذفهم من الدور السابع بحي المروة بالمحافظة، مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة آخر، والذي أشارت إليه ” صدى ” صباح اليوم الاثنين بعنوان ” سيدة تقذف أطفالها الثلاثة من الطابق السابع ليلقوا مصرعهم بجدة ” .

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن ” السيدة ” تم نقلها إلى مركز الشرطة ويبدو أنها تُعاني من أمراض نفسية.

وعن تفاصيل ما حدث، أبانت المصادر أن والد البنات الثلاثة لم يكن موجودًا في المنزل أثناء الواقعة التي باشرتها فرق الهلال الأحمر، وقامت بنقلهم إلى المستشفى، حيث توفيت اثنتان فيما لاتزال الثالثة في العناية المركزة .

يُذكر أن الجهات الأمنية بجدة كانت قد سارعت بمباشرة الحادث، ولا تزال الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وأسبابه.

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