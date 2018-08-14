الزوجان انفصلا ثم عادا من جديد.. تفاصيل جديدة عن الأم التي قذفت بناتها الثلاثة من الطابق السابع

نايف السالم(صدى):

مازال أهالي جدة في حالة ذهول، مما شهدته أمس الأثنين، من حادثة مفجعة، حيث ألقت سيدة بناتها الثلاثة من الطابق السابع.

وفي تفاصيل جديدة يرويها جيران تلك الأسرة، أوضحوا أنه تم إلقاء الطفلات على سقف مواقف السيارات، مشيرين إلى أن العائلة كانت في إجازتها الصيفية في أوروبا.

وقالوا: ” لم نسمع ولم نر من أسرة الطفلات ما يعكر أو يلفت الانتباه، ما حدث أمر غريب لا نجد له مبررا ” .

وأشار الجيران إلى تردد أنباء عن أن والدي الطفلات الثلاث بأنهما ظلا منفصلين لفترة طويلة ثم قررا العودة والالتئام في حياة زوجية جديدة قبل نحو شهرين، مؤكدين أنهم لم يلاحظوا أي سلوك عدواني في الأم.

وأفاد أحدهم بأنه استيقظ صباحا وفوجئ بدوريات الشرطة والأجهزة الأمنية والإسعاف في الموقع، وعرف لاحقا ما حدث، مؤكدًا أن ما حدث فاجعة بكل المقاييس ولا يصدقها عقل فكيف لأم في كامل وعيها أن تقدم على إلقاء فلذات أكبادها من الطابق السابع.

وقالوا : ” شاهدنا الأطفال على الأرض ولن ننسى هذا المشهد.. إنه أمر فوق التصور ” .

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