عم فتيات جدة يروي تفاصيل حياة أخيه قبل الحادثة

علي القحطاني (صدى):

روى عم الفتيات الثلاث اللائي تم إلقائهن من الطابق السابع في جدة على يد والدتهن، تفاصيل حياة أخيه وزوجته، مؤكدًا أنها طبيعية ومستقرة.

أوضح عم الفتيات، أنه فوجئ بالحادثة حيث إن أخيه الموظف وزوجته ربة المنزل، عادوا مؤخرًا من رحلة سفر كما أن حياتهم ليس بها مشاكل تذكر؛ لذلك فهو لا يعلم أسباب إقدام الزوجة على هذا الفعل المفجع.

وأكد سكان العمارة التي شهدت الحادثة، أنهم فوجئوا في الصباح بالحادثة فكانت بمثابة صدمة لهم، مشيرين إلى أن الأب والأم في حالة صدمة وانهيار تام.

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