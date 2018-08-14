عم فتيات جدة يروي تفاصيل حياة أخيه قبل الحادثة
روى عم الفتيات الثلاث اللائي تم إلقائهن من الطابق السابع في جدة على يد والدتهن، تفاصيل حياة أخيه وزوجته، مؤكدًا أنها طبيعية ومستقرة.
أوضح عم الفتيات، أنه فوجئ بالحادثة حيث إن أخيه الموظف وزوجته ربة المنزل، عادوا مؤخرًا من رحلة سفر كما أن حياتهم ليس بها مشاكل تذكر؛ لذلك فهو لا يعلم أسباب إقدام الزوجة على هذا الفعل المفجع.
وأكد سكان العمارة التي شهدت الحادثة، أنهم فوجئوا في الصباح بالحادثة فكانت بمثابة صدمة لهم، مشيرين إلى أن الأب والأم في حالة صدمة وانهيار تام.
اقرأ أيضًا :
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله خطب وحده غيرها كل شي بيبان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30678 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 1 ساعة
%الـلـهـم إنـي أعـوذ بـعـزتــك وجـلالـك
مـن شـتـات الأمــر..
ومـن مـس الـضـر.. ومـن ضـيـق الـصـدر..
ومـن حـلـول الـفـقـر.. ومـن تـقـلـب الـدهــر..
ومـن الـعـسـر بـعـد الـيـسـر..
ومـن الـعـقـوق بـعـد الـبـر.. وآمـنـن عـلـي يـا إلـهـي
بـدوام الـعـافـيـة والـســتــر..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيراً منها،،
اللهم ارحم الموتى وشاف المريض.
انا لله وانا اليه راجعون.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17961 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32037 ] نشر منذ 34 دقيقة
لحووووووووول😐