سيدة تقذف أطفالها الثلاثة من الطابق السابع ليلقوا مصرعهم بجدة
شهدت محافظة جدة، اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا راح ضحيته طفلين، إثر قيام والدتهم بقذفهم من الدور السابع بحي المروة بالمحافظة، مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة آخر.
وعليه، سارعت الجهات الأمنية بجدة بمباشرة الحادث، ولا تزال الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وأسبابه.
جدير بالذكر، أنه قد تقرر فتح التحقيق مع الأم الجانية، لكشف غموض الواقعة.
طلال[ عدد التعليقات: 2718 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله هذه اكيد ليست أم مريضه نفسيه اكيد
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 51 دقيقة
اذا لم تكونوا اد مسئوليه اطفالكم لماذا تحبلون!!! حسبي الله ونعم الوكيل
همس[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يسود وجهها ولا يوفقها لها جهنم وبئس المصير باذن الله
شجون[ عدد التعليقات: 1185 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمهم ملائكه في الجنه باذن الله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4071 ] نشر منذ 40 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30655 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان وش ذا الحال