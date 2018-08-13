سيدة تقذف أطفالها الثلاثة من الطابق السابع ليلقوا مصرعهم بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا راح ضحيته طفلين، إثر قيام والدتهم بقذفهم من الدور السابع بحي المروة بالمحافظة، مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة آخر.

وعليه، سارعت الجهات الأمنية بجدة بمباشرة الحادث، ولا تزال الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وأسبابه.

جدير بالذكر، أنه قد تقرر فتح التحقيق مع الأم الجانية، لكشف غموض الواقعة.