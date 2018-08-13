تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين، عن تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها بالدور السابع في جدة.

وأوضحت المصادر أن الطفلتَيْن عمر الأولى 8 سنوات، والأخرى 5 سنوات، بينما الطفلة التي نُقلت للمستشفى عمرها 7 سنوات، حيث أخلت النيابة سبيل والد البنات بعد التحقيق معه.