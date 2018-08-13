تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها في جدة
كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين، عن تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها بالدور السابع في جدة.
وأوضحت المصادر أن الطفلتَيْن عمر الأولى 8 سنوات، والأخرى 5 سنوات، بينما الطفلة التي نُقلت للمستشفى عمرها 7 سنوات، حيث أخلت النيابة سبيل والد البنات بعد التحقيق معه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17950 ] نشر منذ 1 ساعة
وين التفاصيل
العتيبي[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 54 دقيقة
وين التفاصيل ماجبت شي جديد هذا اذا خبرك عن الاب ماهو ملفق