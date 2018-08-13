  • الإثنين 13

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها في جدة

تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها في جدة

تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها في جدة
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين، عن تفاصيل حادثة المرأة التي قذفت بطفلاتها عبر نافذة شقتها بالدور السابع في جدة.

وأوضحت المصادر أن الطفلتَيْن عمر الأولى 8 سنوات، والأخرى 5 سنوات، بينما الطفلة التي نُقلت للمستشفى عمرها 7 سنوات، حيث أخلت النيابة سبيل والد البنات بعد التحقيق معه.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17950 ] نشر منذ 1 ساعة

وين التفاصيل

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 54 دقيقة

وين التفاصيل ماجبت شي جديد هذا اذا خبرك عن الاب ماهو ملفق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *