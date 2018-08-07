بالفيديو.. مبتعثين سعوديين في كندا يعلقون على قرار طرد السفير

أوتاوا(صدى):

تعقيبًا على قرار المملكة بطرد سفير كندا، بعد التدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية، أعلن 3 طلاب مبتعثين يدرسون في جامعات كندية، تأييدهم لموقف المملكة.

ووثق الطلاب مقطع فيديو ،قالوا فيه أنهم علموا بقرار وزارة الخارجية القاضي باستدعاء سفير الرياض في أوتاوا، والطلب من سفير كندا مغادرة المملكة في غضون 24 ساعة.

وأوضح أحدهم خلال المقطع أنه وزملاءه مع قرار المملكة قلبًا وقالبًا، مشيرين إلى أنهم يبعثون برسالتهم من داخل إحدى مناطق شمال كندا.

وقال: ” من أرض كندا نرسل رسالة كطلاب في الأراضي الكندية، أرواحنا و أموالنا ومصيرنا فداءً للوطن ولا نرضى لكائنٍ من كان أن يتدخل في سيادة بلدنا العظيم ” .

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