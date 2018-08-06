الملحقية الثقافية في كندا تمنح المبتعثين والدارسين مهلة لإنهاء ارتباطاتهم

عادل الحربي(صدى):

وجهت الملحقية الثقافية في كندا، رسالة إلى المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص هناك، بسرعة إنهاء جميع الارتباطات والعودة للملكة خلال شهر.

وقالت في بيان لها : ” إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، وعدم بقاء أي مبتعث أو متدرب بنهاية صيف هذا العام 1439هـ، عليه نأمل من الجميع المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه عن طريق بوابة سفير وفق المتبع ” .