بالفيديو.. سفير المملكة بكندا: بدأنا في الإجراءات الخاصة بالمتبعثين هناك

عادل الحربي(صدى):

صرَّح سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا، نايف السديري، بأنه تم البدء في كافة الإجراءات المتعلقة بالمبتعثين والمبتعثات بعد التوجيهات الصادرة من الرياض.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن المملكة عبرت عن استيائها واستنكارها لأسلوب الإملاءات الذي ينتهجونه، قائلًا : ” حلمنا وصبرنا السياسي له حدود، وعليهم تحمل تبعات إصدار تصريحاتهم ” .

وأوضح أن بعض المسؤولين ورجال الأعمال الكنديين تواصلوا معه وأعربوا عن دهشتهم واستنكارهم لما قامت به حكومتهم.