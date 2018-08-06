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بالفيديو.. سفير المملكة بكندا: بدأنا في الإجراءات الخاصة بالمتبعثين هناك

بالفيديو.. سفير المملكة بكندا: بدأنا في الإجراءات الخاصة بالمتبعثين هناك
عادل الحربي(صدى):

صرَّح سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا، نايف السديري، بأنه تم البدء في كافة الإجراءات المتعلقة بالمبتعثين والمبتعثات بعد التوجيهات الصادرة من الرياض.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن المملكة عبرت عن استيائها واستنكارها لأسلوب الإملاءات الذي ينتهجونه، قائلًا : ” حلمنا وصبرنا السياسي له حدود، وعليهم تحمل تبعات إصدار تصريحاتهم ” .

وأوضح أن بعض المسؤولين ورجال الأعمال الكنديين تواصلوا معه وأعربوا عن دهشتهم واستنكارهم لما قامت به حكومتهم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51294 ] نشر منذ 12 دقيقة

جزاكم الله خير ,,

,, ولا تهاون مع أكلة الخنزير النجوس ، اهل الغرور والشرور ,,

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