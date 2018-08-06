بالفيديو.. سفير المملكة بكندا: بدأنا في الإجراءات الخاصة بالمتبعثين هناك
صرَّح سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا، نايف السديري، بأنه تم البدء في كافة الإجراءات المتعلقة بالمبتعثين والمبتعثات بعد التوجيهات الصادرة من الرياض.
وأكد خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن المملكة عبرت عن استيائها واستنكارها لأسلوب الإملاءات الذي ينتهجونه، قائلًا : ” حلمنا وصبرنا السياسي له حدود، وعليهم تحمل تبعات إصدار تصريحاتهم ” .
وأوضح أن بعض المسؤولين ورجال الأعمال الكنديين تواصلوا معه وأعربوا عن دهشتهم واستنكارهم لما قامت به حكومتهم.
فيديو | سفير #خادم_الحرمين_الشريفين في #كندا: حلمنا وصبرنا السياسي له حدود.. وعليهم تحمل تبعات إصدار مثل هذه التصاريح. #الإخبارية pic.twitter.com/F6G8usEN7U
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٦ أغسطس ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51294 ] نشر منذ 12 دقيقة
جزاكم الله خير ,,
,, ولا تهاون مع أكلة الخنزير النجوس ، اهل الغرور والشرور ,,