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غارات التحالف تسفر عن مقتل 42 حوثيا في الحديدة

غارات التحالف تسفر عن مقتل 42 حوثيا في الحديدة
فهمي محمد(صدى):

شهدت محافظة الحديدة باليمن، اليوم الاثنين، مقتل 42 من العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة على زبيد، وبيت الفقيه، وضواحي التحيتا بالحديدة.

ومن ناحية أخرى، كانت المليشيا الحوثية التابعة لإيران، قد قادت مؤخرًا عملية اختطاف جماعي لعشرة عرسان في العرس الجماعي الثاني بمنطقة ملاح مديرية العرش بمحافظة البيضاء اليمنية.

جدير بالذكر، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كان قد كشف أيضًا، أمس الأحد، عن أدلة جديدة أثبتت تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في الهجوم على سوق السمك ومستشفى الثورة في محافظة الحديدة.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 45 دقيقة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال فضلك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 45 دقيقة

اللهم عجل بقضائك يااااااارب

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 44 دقيقة

كفوووو الله يقويكم ويعينكم يارب علي هاذولا الاعداء القتله

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