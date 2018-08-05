” التحالف ” يكشف أدلة جديدة تثبت تورط الحوثيين في استهداف مستشفى الثورة بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أدلة جديدة جمعت في إطار تحقيق شامل مع شركاء غربيين، تثبت تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في الهجوم على سوق السمك ومستشفى الثورة في محافظة الحديدة.

ونشر التحالف صورًا للأقمار الاصطناعية تؤكد أن الهجوم قامت به مليشيا الحوثي بقذائف الهاون، بالإضافة إلى صور أخرى للمنشأتين قبل وبعد الهجوم.

وأكد أن الهجوم استهدف أحد المستشفيات الهامة بالحديدة في اليوم الذي كان يخطط فيه لإطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا، مضيفًا أن الهجوم جاء في الوقت الذي كان يستمع فيه مجلس الأمن لإحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن.