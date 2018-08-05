استمرارا لجرائمهم.. الحوثيون يختطفون 10 عرسان بالبيضاء
قاد القيادي الحوثي ” ماهر الطيري ” المعين من الميليشيا مديرًا لمديرية العرش والمشرف الأمني للجماعة بالمديرية، والمدعوان غمدان الطيري وربيع طواف، بقيادة حملة اختطاف جماعي بمحافظة البيضاء.
وخطفت المليشيا الإيرانية عشرة عرسان في العرس الجماعي الثاني بمنطقة ملاح مديرية العرش بالبيضاء، وقامت بمطاردة مشاركين آخرين في الحفل، وذلك بعد محاصرة منازل العرسان.
وزعمت مليشيل الحوثي الإيرانية إطلاق الرصاص في الهواء من قبل بعض الضيوف أثناء الاحتفال بالعرس الجماعي؛ لكي تبرر فعلتها غير الإنسانية والإجرامية؛ فيما ندد الأهالي بانتهاكاتها.
طلال[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 14 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا
جهنم لهم وبئس المصير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1690 ] نشر منذ 13 دقيقة
سيندمون اشد ندم علي مايفعلونه الان ولكن لن نقذهم احد ف المستقبل القريب
همس[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللهم عجل بقضائك وهلاكهم يااارب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 5 دقائق
اللهم انتقم منهم وارنا فيهم عجائب قدرتك