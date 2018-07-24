منتحل صفة الطبيب: ” كنت أتمنى أن يطردني أحد أو يسألني من أنت “

حمود العنزي (صدى):

أكد الصحفي عبدالعزيز الغامدي الذي انتحل صفة طبيب مرتديُا الزي الرسمي للأطباء، أنه كان يتمنى أن يمنعه أحد خلال تلك المغامرة الصحفية من دخول المستشفى.

وقال الغامدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الراصد ” : ” كل ما أردناه أن نقيس الوضع الأمني هل أي أحد يرتدي بالطو الطبيب يمكنه الدخول، يالا نجرب ! ” .

وتابع : ” تمنيت أن يسألني أحد من أنت،إيش تبغى، لكن للأسف دخلت أماكن المفروض الشخص العادي لايدخلها ، انتظرت أن يطردني أحد ويسألني عن هويتي ” .

يذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأثنين، عن إحالة الغامدي إلى النيابة العامة.

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