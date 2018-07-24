من زاوية أخرى.. منتحل صفة الطبيب أدى عمله أم انتهك حرمة المرضى ؟

نايف السالم(صدى):

في 3 مستشفيات حكومية، دخل نفس الطبيب في أوقات متبانية لمباشرة عمله في خدمة المرضى وفحصهم، إلا أنه تبيَّن أن هذا الطبيب ما هو إلا ” صحفي ” انتحل هذه الصفة.

وكان الصحفي المذكور، يهدف من خلال هذه الخطوة إلى الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستفشيات الحكومية، إلا أن وزارة الصحة أعلنت إحالته إلى النيابة العامة بتهم ” انتحال صفة طبيب، انتهاك خصوصية المرضى، انتحال صفة موظف عام ” .

من زاوية أخرى، انقسم المواطنون بين داعم للصحفي ورافض لما أقدم عليه، مدشنين وسمًا بعنوان ” صحفي ينتحل صفة طبيب ” لإبداء رأيهم في الأمر.

واعتبر الرافضون لما قام به الصحفي، أنه انتهاكًا لحرمة المرضى، حيث قال أحد المغردين : ” استباحة خصوصية المرضى ليست من المهنية لو ذهب كمريض يحتاج الخدمه الصحية وبحث ما يريد أفضل من أن ينتهك خصوصية المرضى ” .

وأضاف آخر : ” نعم الصحفي أخطأ لماذا لم يأخذ إذن مسبق انتهك حقوق المرضى وانتحل صفة طبيب وقابل مرضى على أنه طبيب كل ذلك من أجل الشهرة وصعود على أكتاف المرضى هذا مخالف للإنسانية ” .

فيما قال أحد الداعمين للصحفي : ” الدكاترة هنا عايشين دور المنزهين من الخطأ، هذا صحفي ومن حقه يظهر بأي شكل، من حقه يدخل المدارس ويشوف الاخطاء اللي فيها، من حقه يروح أي مكان يشعر أن فيه خلل ويحتاج يظهر للناس ” .

وتابع مغرد أخر : ” الرجال قام بعمله على أكمل وجه مافي شي اسمه انتهاك خصوصية المريض أو المستشفى هذا تهرب منكم بس همكم تصورون سيلفي انكم تعبانين من جهد العمل يامنافقين ” .