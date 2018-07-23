علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن إحالة الصحفي منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الصحة تحيل منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.