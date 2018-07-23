” الصحة ” تحيل منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن إحالة الصحفي منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الصحة تحيل منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.
تركي[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله ينتقم منه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 22 دقيقة
وحتى لو انه صحافي ما كان المفروض يعمل كذا
هي مو على كيف امه ينتحل شخصية دكتور يبغى يعمل نفسه صحفي متمكن وهو بعيد كل البعد عن مهنة الصحافه
وانا اطالب الوزاره منعهمن العمل في مجال الصحافه