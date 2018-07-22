بالصور.. مي سليم تتجاهل طلاقها بلوك جديد

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة مي سليم إعجاب معجبيها بـ” بلوك جديد ” لافت للأنظار بعد أيام من خبر طلاقها من الفنان وليد فواز والذي أُثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلت مي سليم بقصة شعر ولون جديد، متجاهله أخبار طلاقها والضجة المثارة عليها، حيث تخلصت من الشعر الطويل واتبعت موضة صيف 2018 بشعر ” قصير ” مع تغيير اللون إلى الأشقر.

وظهرت في الصور التي تجمعها بصديقاتها وشقيقتها الفنانة ميس حمدان وهي مستمتعة باللوك الجديد، وسط تفاعل كبير من جمهورها مع اللوك الجديد.

وكانت مي سليم انفصلت رسميًا عن زوجها وليد فواز، بعد حوالي 3 أسابيع فق من زواجهما، ما أُثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأًصدر كلًا منهما بيانًا حول انفصالهما دون الإعلان عن سبب الإنفصال، بل اكتفى كلً منهما بكلام بسيط يعبر عن حالتهما.

اقرأ أيضًا: