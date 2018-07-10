وليد فواز في أول تعليق له بعد زواجه المفاجئ من مي سليم

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان المصري ​وليد فواز​ ، لأول مرة على زواجه المفاجئ من الفنانة ​مي سليم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار فواز الى أنه أصبح إنساناً مختلفاً بعد الزواج والإرتباط ، وكتب قائلا ، “‏‏ وأكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني لأني بقيت إنسان جواه روحين “.

يذكر ان الثنائي وليد فواز ومي سليم اللذان عقدا قرانهما الشهر الماضي بعد قصة حب على اثر مشاركتهما في مسلسل “الرحلة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي يقضيان شهر العسل في جزيرة “سانتوريني” في اليونان.