مي سليم تعلق على طلاقها بعد 25 يوما فقط من زواجها
علقت الفنانة الأردنية مي سليم، اليوم الأربعاء، على انفصالها عن زوجها الفنان المصري وليد فواز بعد 25 يومًا فقط من الزواج.
وقالت ” سليم ” في أول تعليق لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمدالله على كل شيء ” .
وشهدت تغريدة مي سليم تفاعل من قبل المتابعين؛ حيث طالبوها بالكشف عن ملابسات انفصالها بعد قراري زواج وانفصال مفاجئين.
وكان أعلن الفنان المصري وليد فواز عبر صفحته على موقع “ إنستغرام ” منذ 3 أيام، انفصاله قائلًا: “ الحمد لله على كل شيء في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد..دعواتكم ” .
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