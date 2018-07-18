مي سليم تعلق على طلاقها بعد 25 يوما فقط من زواجها

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الأردنية مي سليم، اليوم الأربعاء، على انفصالها عن زوجها الفنان المصري وليد فواز بعد 25 يومًا فقط من الزواج.

وقالت ” سليم ” في أول تعليق لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمدالله على كل شيء ” .

وشهدت تغريدة مي سليم تفاعل من قبل المتابعين؛ حيث طالبوها بالكشف عن ملابسات انفصالها بعد قراري زواج وانفصال مفاجئين.

وكان أعلن الفنان المصري وليد فواز عبر صفحته على موقع “ إنستغرام ” منذ 3 أيام، انفصاله قائلًا: “ الحمد لله على كل شيء في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد..دعواتكم ” .