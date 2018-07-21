سلطان بن سحيم يوجه رسالة حادة للنظام القطري بشأن فريضة الحج
علَّق الشيخ سلطان بن سحيم أل ثاني، على قيام النظام القطري بمنع شعبه من أداء فريضة الحج، عن طريق فرض عقوبة على من يؤدي الفريضة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بلغت فيهم الدنائة منع مواطنيهم من بيت الله.. وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضتهم.. ستنتهي الأزمة وتنجلي الغمة وسيحاكمهم القطريين على إجرامكم واستبدادكم ” .
وأضاف : ” كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطأت أقدامهم أرض المملكة وخونة الأوطان مدمري البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً التاريخ سينصفكم في صفحاته السوداء ” .
واختتم : ” أي ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟! أي كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟! لا يفعلها الا النظام الظالم القابع في الدوحة… قال تعالى: إِن الذين كفروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الْعَاكف فيه وَالْباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظُلم نُّذقه من عذاب أليم ” .
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مليكة[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 4 ساعات
اضرب بيد من حديد
اللهي يفتح عليك
محمد وسام القبيسي الوكره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
خائن عميل مرتزق اسود وجه
خيبك الله يا ابن اللئيمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الاباالله
(ومن أظلم ممن منع مساجدالله أن يذكر فيها أسمه)
فما بالك بمسجدالحرام
النظام القطري ستتحمل ذنب شعب بأكمله🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 4966 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلمة الحق تزعل ** الله يبيض وجهك ياا شيخ سلطان بن سحيم *!!
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بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾***
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سبحان الله اللي يذكر الناس بما أنزل الله على عبادة (( يصير عميل وخاين )) *!!
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منطق عجيييب * ولا أيش رايك يااا (( محمد وسام القبيسي الوكره ))*!!!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
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على العموم ((( هي صحيفتك فاملأها بما شئت ))) * الله يهديك بس **