مؤامرة جديدة.. زوجة تميم تحرض القطريين على عدم الحج

طلال الضوي(صدى):

تستمر عصابة قطر في ترويج الشائعات التي تخدم سياستها الإرهابية، حيث زعمت زوجة أمير قطر، جواهر آل ثانى، أن المملكة ترفض دخول المواطنين القطريين أراضيها لأداء الحج.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : من يذهب لقضاء الحج بالسعودية وهى تكرههم، فأنه بذلك يرتكب إثماً هو فى غنى عنه.

وأضافت: تذكر أخى المواطن القطرى أن مكة ليست مستقلة كالفاتيكان، هى تابعة للسعودية والسعودية اليوم اختارت أن تعادينا، وهى تمنعك من دخول أراضيها طوال العام لأنها تعتبرك خطرًا على أمنها! وتذكر أيضًا أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا.

وتابعت:وأتمنى أن تقاوم رغبتك في إثبات أن الذهاب للحج أمر طبيعى فى هذه الظروف، لأنك إن لم تتضرر شخصيًا ربما غيرك.