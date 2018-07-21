بالفيديو.. الحج والعمرة: النظام القطري سيتحمل المسؤولية أمام الله

طلال الضوي(صدى):

أكد الأستاذ حاتم قاضي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن أي مواطن قطري يرغب في حج بيت الله الحرام، يجد أمامه كافة التساهيل التي تقدم لكافة الحجاج.

وأضاف ” قاضي ” في تصريحات تليفزيونية، أن العراقيل التي يضعها النظام القطري من حجب رابط وزارة الحج والعمرة أو عدم تمكين القطريين من أداء الفريضة سيتحملون المسؤولية أمام الله ثم أمام الأشقاء في قطر.