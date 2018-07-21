بالفيديو.. الحج والعمرة: النظام القطري سيتحمل المسؤولية أمام الله
أكد الأستاذ حاتم قاضي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن أي مواطن قطري يرغب في حج بيت الله الحرام، يجد أمامه كافة التساهيل التي تقدم لكافة الحجاج.
وأضاف ” قاضي ” في تصريحات تليفزيونية، أن العراقيل التي يضعها النظام القطري من حجب رابط وزارة الحج والعمرة أو عدم تمكين القطريين من أداء الفريضة سيتحملون المسؤولية أمام الله ثم أمام الأشقاء في قطر.
فهد[ عدد التعليقات: 1578 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله لا يوفقهم
يوم القيامة سيقفون امام الله ليردوا على ما فعلوا
نوير[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 44 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل