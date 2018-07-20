والد الطفلتين المعنفتين يرفض تسليمهما لأسرة بديلة

عادل الحربي (صدى):

بعد تقدم أحد المواطنين بطلب حضانة الطفلتين المعنفتين من قبل أمهما جود وجوري حتى استقرار الأوضاع بين والديهما، رفض الوالد إسناد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حضانة رضيعتيه إلى أسرة المواطن في مدينة الرياض.

وطالب والد التوأم بحل قضية التعنيف من جميع الزوايا والجهات وذلك بإرجاع بناته له وتوفير الدعم اللازم له من أجل رعايتهما.

وأعرب الأب وهو وافد من جنسية عربية عن تفاجؤه بعد الانتهاء من إجراءات تخليص بنتيه من العنف الحاصل من قبل والدتهما، بعرض وحدة الحماية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خيارين عليه؛ وهما إما أن يتم ترحيله برفقة رضيعتيه إلى بلاده، أو قيام إحدى الأسر السعودية تقيم بالرياض بكفالتهما.

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