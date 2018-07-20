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والد الطفلتين المعنفتين يرفض تسليمهما لأسرة بديلة

والد الطفلتين المعنفتين يرفض تسليمهما لأسرة بديلة
عادل الحربي (صدى):

بعد تقدم أحد المواطنين بطلب حضانة الطفلتين المعنفتين من قبل أمهما جود وجوري حتى استقرار الأوضاع بين والديهما، رفض الوالد إسناد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حضانة رضيعتيه إلى أسرة المواطن في مدينة الرياض.

وطالب والد التوأم بحل قضية التعنيف من جميع الزوايا والجهات وذلك بإرجاع بناته له وتوفير الدعم اللازم له من أجل رعايتهما.

وأعرب الأب وهو وافد من جنسية عربية عن تفاجؤه بعد الانتهاء من إجراءات تخليص بنتيه من العنف الحاصل من قبل والدتهما، بعرض وحدة الحماية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خيارين عليه؛ وهما إما أن يتم ترحيله برفقة رضيعتيه إلى بلاده، أو قيام إحدى الأسر السعودية تقيم بالرياض بكفالتهما.

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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 51 دقيقة

لست محرومه كلامك صحيح انا ايضا مع هذا الحل 👌

[ عدد التعليقات: 2009 ] نشر منذ 50 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مامصير هذين الطفلتين والديهما مايستحقونهما

[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 47 دقيقة

والله هذا الحال يقطع القلب من قبلهما

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يهدينا ويهدي الجميع ويصلح الاحوال

[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 43 دقيقة

والله هذي قصاص قليل فيها ، ايش استفادت لما سوت فيهم كذا ؟ غير انها ضيعت عمرها وشبابها وظلمت نفسها وبناتها وزوجها !!

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 42 دقيقة

عقلي مايقدر يستوعب ان فيه أم لعينه مع عيالها ! إلى حد الضرب وعشان أيش عشان تقهره ! بستين قريح كل رجال العالم ولا إني أأذي عيالي عشان أحد يارباه 🤦🏻‍♀️

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 40 دقيقة

يجب على السلطات اتخاذ عقوبه لوالد الطفلين ماهو معقوله يسلم من العقاب يجب معاقبتهم سويا هو يتحمل أيضا

[ عدد التعليقات: 2009 ] نشر منذ 40 دقيقة

بئس الام اللي تعنف عيالها عشان الناس ولا تنتقم منهم شذنبهم

[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 39 دقيقة

الأطفال دائمآ هم الضحيه 😔

[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 39 دقيقة

حسبي الله عليها وعلى ابوهم بعد دام انهم موب قد العيال والمسؤليه ليش تزوجون ناس مرضى الحمدالله والشكر

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