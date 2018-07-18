” حقوق الإنسان ” تكشف الحالة الصحية للطفلتين اليمنيتين
قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بفرع بمنطقة مكة المكرمة، بمتابعة حالة الطفلتين التوأم: “جود، وجوري” اليمنيتي واللتين تعرضتا للعنف من قبل والدتهما بمدينة جدة.
وزار المدير التنفيذي لمكتب الجمعية بجدة “صالح الغامدي” مستشفى الولادة بجدة للوقوف على حالة الطفلتين وتابع الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات الرسمية للحفاظ على حياتهما.
وأوضح بأنهما تتلقيان رعاية صحية واجتماعية فائقة؛ حيث يتواجد مع كل طفلة أخصائية من الحماية الاجتماعية تحت إشراف طبي متابع، وهما في أحسن حالاتهم، حيث تقوم حاليًّا الحماية الاجتماعية بالإعداد لتسليمها للأسرة الحاضنة.
ويشار إلى أن الطفلتين لأبوين يمنيين منفصلين ويقيمان في جدة، ومرد تعنيف الأم للطفلتين نكاية بالأب بعد الخلافات التي نشأت بينهما.
تركي[ عدد التعليقات: 1522 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحمد لله على سلامتكم
نهى[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحمد لله ان ربنا عفاهم
تركي الزهراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذي ليست بأم .. مهما تكون الظروف
لاتصل الى هذي الطريقه الام من العطف والضم
وليس من الجر والكسر
تركي الزهراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذي ليست بأم .. مهما تكون الظروف
لاتصل الى هذي الطريقه الام من العطف والضم
وليس من الجر والكسر
تركي الزهراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذي ليست بأم .. مهما تكون الظروف
لاتصل الى هذي الطريقه الام من العطف والضم
وليس من الجر والكسر
تركي الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي ليست بأم .. مهما تكون الظروف
لاتصل الى هذي الطريقه الام من العطف والضم
وليس من الجر والكسر